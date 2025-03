Prinzessin Madeleine von Schweden wird Beauty-Influencerin

Prinzessin Madeleine (42) von Schweden hat ihre Fans mit einer überraschenden Neuigkeit begeistert. Die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) verkündete kürzlich über Instagram, dass sie eine eigene Hautpflege-Linie lancieren wird. Entwickelt wurde die Linie, die den Namen "MinLen" trägt, in Kooperation mit Weleda, einem bekannten Unternehmen für Naturkosmetik. Die dreifache Mutter präsentierte passend dazu ein strahlendes Foto und schrieb: "MinLen ist die erste natürliche, verantwortungsbewusste Mehrgenerationen-Hautpflegemarke in Europa, die speziell auf die Bedürfnisse junger und wachsender Familien zugeschnitten ist." Die Produkte sollen ab Ende des Sommers erhältlich sein.

Madeleine betonte, dass es sich hierbei um ein rein privates Projekt handelt, für das sie ihren Namen Madeleine Bernadotte verwenden wird – und nicht ihren royalen Titel. Ihren Kooperationspartner lobte sie zudem als "globalen Leader in zertifizierter natürlicher Hautpflege" und sprach von einer harmonischen Zusammenarbeit. Das neue Label soll für Nachhaltigkeit und Qualität stehen und könnte zum neuen Herzensprojekt der Prinzessin werden. Bereits in der Vergangenheit hat sie bei öffentlichen Auftritten immer wieder mit ihrem natürlichen Charisma und ihrem Umweltbewusstsein überzeugt. Fans der Royal-Lady dürfen gespannt sein, welche Details noch zu ihrer Marke folgen.

Abseits ihrer neuen Business-Ambitionen hat Madeleine zuletzt durch ihren Umzug nach Schweden für Schlagzeilen gesorgt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (50) und ihren drei Kindern kehrte sie aus den USA zurück und betonte, wie wohl sich die Familie in ihrem neuen Zuhause in Stockholm fühlt. Madeleine, die trotz jahrelanger Distanz dem Königshaus stets verbunden blieb, scheint sich in Schweden wieder voll zu entfalten – sowohl als Mutter als auch als Unternehmerin.

Getty Images Prinzessin Madeleine, Mitglied des schwedischen Königshauses

Clément Morin/Kungl. Hovstaterna Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern, 2024

