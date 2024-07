Ex-"Die Bachelorette"-Star Maurice Grube wird erstmals Papa!

Maurice Grube (29) erwartet mit seiner Freundin ein Kind! Das verkündet der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer freudig auf Instagram. Gemeinsam mit seiner Freundin Melina postet er ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er den Babybauch seiner Liebsten hält. Zusätzlich halten die werdenden Eltern ein erstes Ultraschallbild ihres Nachwuchses hoch und auch der gemeinsame Hund durfte mit aufs Foto. "Unser kleines Wunder", schwärmen Maurice und Melina dazu. Weitere Details gibt es bislang noch nicht.

Nach seiner Teilnahme an Bachelor in Paradise lernte der Realitystar seine derzeitige Partnerin kennen. Gegenüber Promiflash erklärte Maurice damals, wie es dazu kam: "Wir haben uns bei einem Oktoberfest in Essen das erste Mal gesehen", erinnerte er sich. Danach haben sie sich dann bei Social Media gesehen und "alles nahm seinen Lauf".

Im Jahr 2020 hatte Maurice das erste Mal im Fernsehen nach der großen Liebe gesucht. Damals kämpfte er neben den anderen Kandidaten um das Herz der Bachelorette Melissa Damilia (28). Rund ein Jahr später nahm er dann an "Bachelor in Paradise" teil – doch aus dem kurzen Flirt mit Jacqueline Bikmaz wurde nichts. Seit Januar 2022 ist er nun wieder öffentlich in einer Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.grube Maurice Grube und seine schwangere Freundin

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.grube Maurice Grube und seine Freundin Melina beim Jahreswechsel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Maurice verrät bald das Geschlecht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de