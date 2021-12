Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet! Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) flashten beim Wiedersehen von Bachelor in Paradise ihre Co-Stars und die Zuschauer: Denn das Paar erwartet Nachwuchs! Dass die beiden zu diesem Zeitpunkt ihrer Beziehung schon in die Familienplanung einsteigen, hatte viele überrascht. Doch wie ordnen ihre ehemaligen Mitstreiter der beliebten Kuppelshow die Lage ein? Promiflash hat in der Runde nachgefragt!

"Das mit Serkan und Samira finde ich richtig schön. Ich freue mich einfach mega für die beiden", lachte Zico Banach (30) im Promiflash-Interview. Er habe gemerkt, dass die beiden super zusammenpassen, fügte er hinzu: "In meinen Augen ein absolutes Traumpaar, das sich super ergänzt." Auch Maurice Grube (26) war sich anscheinend sicher, dass aus Serkan und Samira etwas wird: "Nachdem ich gegangen bin, war mir klar, dass die beiden in Zukunft gemeinsame Wege gehen werden."

Karina Wagner (25) freute sich für ihre TV-Kollegen: "Die haben das Glück verdient und umso schöner ist es, dass noch ein Baby bald dazu gehört." Mit Samira habe Serkan eine tolle Frau an seiner Seite, schwärmte sie. Gustav Masurek (32) wünschte den beiden alles Gute: "Ein Baby ist immer ein Zeichen der Liebe und ein Geschenk Gottes."

Sanja Alena zeigte sich im Gespräch überrascht von Samiras anderen Umständen: "Ich habe absolut gar nicht mit einem Paradies-Baby gerechnet. Ich freue mich natürlich für die beiden auch wenn ich denke, dass es ziemlich schnell ging." Denise Hersing (25) berichtete, dass sie schon so ein Gefühl hatte, als sie Serkan und Samira im TV wiedersah: "Die beiden haben einfach so eine krasse Anziehung, das passt mega bei denen."

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Kanadidat Zico Banach

Instagram / maurice.grube Maurice Grube, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

