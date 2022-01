Maurice Grube (26) ist wieder in festen Händen! Bei Bachelor in Paradise kämpfte der Neuruppiner um das Herz der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Jacqueline Bikmaz. Die beiden haben sich nach der Show zwar noch einmal getroffen – ein Paar wurde aus ihnen aber nicht. Es habe zu viele Differenzen gegeben. Inzwischen hat Maurice aber offenbar seine Mrs. Right gefunden: Er machte nun seine neue Beziehung öffentlich!

Auf Instagram postete der Brandenburger ein Foto, auf dem ihn eine brünette Frau umarmt und dabei herzlich lächelt. Ein weiteres zeigt sie bei ihrem gemeinsamen Start ins neue Jahr. "Die besten Menschen treffen wir, wenn wir gar nicht nach ihnen suchen", schrieb Maurice in der Bildunterschrift. Mit den Hashtags #love und #lieblingsmensch verdeutlichte er noch mal, dass es sich bei der Person auf den Bildern offenbar um seine Freundin handelt. Dem in dem Beitrag verlinkten Profil ist zu entnehmen, dass die Glückliche Melina heißt, 28 Jahre alt ist und einen Hund hat.

Die Fans freuen sich für die neue Liebe des ehemaligen Bachelorette-Teilnehmers. "Glückwunsch – da fängt das neue Jahr doch schon mal gut an", gratulierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Oh, wie schön. Ich freue mich sehr für euch."

TVNOW Jacqueline Bikmaz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / maurice.grube Maurice Grube und seine Freundin Melina beim Jahreswechsel

Instagram / maurice.grube Maurcie Grube und seine Freundin Melina

