Bei Bachelor in Paradise hat Maurice Grube (26) nicht seine Traumfrau gefunden – doch nach der Kuppelshow fand der Neuruppiner dann doch noch sein Liebesglück! Anfang 2022 machte der ehemalige Bachelorette-Kandidat nämlich seine neue Beziehung publik: Der Hottie hat sich in die 29-jährige Melina aus Essen verliebt. Und daraus macht er auch in den sozialen Medien kein Geheimnis: Jetzt teilte Maurice neue niedliche Pärchenfotos im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil postete Maurice jetzt zwei neue Schnappschüsse, auf denen er gemeinsam mit seiner Melina und deren Hund in einem Garten posiert: Auf einer Aufnahme liegen sich die Turteltauben total verschmust in den Armen und geben sich einen zärtlichen Kuss. "Gemeinsam ist es immer besser", betitelte der Fitnessliebhaber das Posting und brachte seine Zuneigung zudem beispielsweise mit den Hashtags #couplegoals und #love zum Ausdruck.

Inzwischen sind Maurice und seine Melina unzertrennlich – aber wie hat ihre Liebesgeschichte eigentlich begonnen? "Wir haben uns bei einem Oktoberfest in Essen das erste Mal gesehen", hatte Maurice im Januar gegenüber Promiflash erklärt. Nach dem Fest hatten sich die beiden zwar zunächst aus den Augen verloren, doch später über Social Media erneut Kontakt aufgenommen. "Und alles nahm seinen Lauf", hatte er betont.

Anzeige

Instagram / maurice.grube Maurice Grube, "Bachelor in Paradies"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / maurice.grube Maurice Grube und seine Freundin Melina im April 2022 in Essen

Anzeige

Instagram / maurice.grube Maurice Grube, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de