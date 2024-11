"Bachelor in Paradise"-Star Maurice Grubes Zwillinge sind da

Frohe Neuigkeiten aus dem Hause Grube: Maurice (29) und seine Freundin Melina sind Eltern geworden! Wie der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer auf Instagram verkündet, haben die Zwillinge am 13. November das Licht der Welt erblickt. "Willkommen, ihr Kleinen. 13.11.2024 und plötzlich seid ihr da. Ihr seid der allerschönste Beweis, an Wunder zu glauben. Es ist die Art von Liebe, die man nicht erklären kann", kommentieren die frischgebackenen Eltern eine Schwarzweißaufnahme, auf der die kleinen Patschehändchen der Babys zu sehen sind.

Dass Maurice und Melina erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten, verriet der Realitystar seinen Fans im vergangenen Juli. Anlässlich der freudigen Nachricht veröffentlichte er ein Foto auf Instagram, das das Ultraschallbild der Zwillinge und den Schwangerschaftsbauch seiner Liebsten zeigt. "Unser kleines Wunder", schwärmten die zwei von ihrem Babyglück.

Maurice ist durch seine Teilnahme an verschiedenen Dating-Shows bekannt. Auf der Suche nach der großen Liebe nahm der Essener an Die Bachelorette teil und buhlte um das Herz von Melissa Damilia (29). Noch immer nicht von Amors Liebespfeil getroffen, nahm er rund ein Jahr später an "Bachelor in Paradise" teil. Nachdem es im TV scheinbar nicht klappen sollte, traf er später auf seine jetzige Partnerin und Mutter seiner Kinder Melina. Die zwei gehen seit Januar 2022 offiziell gemeinsam als Liebespaar durchs Leben und sind seit August dieses Jahres verlobt.

Instagram / __mell.y.__ Realitystar Maurice Grubes Babyankündigung

Instagram / maurice.grube Maurice Grube, TV-Star

