Fans sind genervt von Travis Barker und Kourtneys Liebeleien

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) sorgen regelmäßig für Aufsehen, weil sie nicht die Hände voneinander lassen können. Ob auf dem roten Teppich oder im Netz, das Paar zeigt immer wieder, dass es noch genauso verliebt ineinander ist wie zu Beginn der Beziehung. Auch in einer aktuellen Folge von The Kardashians tauschen die beiden wieder Zärtlichkeiten aus – ganz zum Missfallen ihrer Fans. "Ich bin schon lange ein Fan der Kardashians und sogar von Kourtney, aber ich kann es nicht ausstehen, wenn sie PDA [zu Deutsch: öffentliche Liebesbekundungen] zeigen. Ehrlich gesagt, kann ich Travis nicht ausstehen", wettert ein Zuschauer auf Reddit.

Dem schließen sich weitere Nutzer an. "Es gibt eine Szene, in der man tatsächlich sehen kann, wie sich ihre spitzen Zungen aufeinander zubewegen und sich berühren, wie zwei Schlangen. Ich dachte, ich müsste mich übergeben", schreibt jemand, während ein anderer User hinzufügt: "Ich weiß nicht, ob es dieselbe Szene ist, aber sie sitzen buchstäblich am Tisch mit einer Gruppe von Leuten und essen, das ist so ekelhaft! [...] Es ist ärgerlich, das im Fernsehen zu sehen, ich fühle mich so schlecht für jeden, der dabei ist und sich unwohl fühlt."

Es sind aber nicht nur die Fans, denen das Verhalten von Kourtney und Travis sauer aufstößt – auch die Kinder der 45-Jährigen sind genervt von den öffentlichen Liebesbekundungen. Während Penelope (12) ihre Mutter schon des Öfteren anbettelte, vor ihr damit aufzuhören, ist es diesmal Reign (9), der es anspricht. "Mama! Hör auf, mit Travis rumzumachen. Hast du nicht gerade erst ein Baby bekommen? Ihr müsst nicht noch mal so schnell eins bekommen", regt er sich während der Folge "The Kardashians" auf. Ernst genommen wird er aber nicht. "Ich denke, es ist eine schöne Sache zu sehen, wie Eltern [...] liebevoll und zärtlich zueinander sind. Daran ist nichts auszusetzen", kommentiert die Reality-TV-Bekanntheit das Geschehen.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope und ihrem Sohn Reign im April 2023

