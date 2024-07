Kourtneys Sohn Reign Disick will Mama nicht knutschend sehen

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) schweben auf Wolke sieben! Ihre Liebe zueinander verheimlichen die TV-Bekanntheit und der Musiker auch vor ihren Kindern nicht. In der aktuellen Folge von The Kardashians fällt sich das Ehepaar verliebt in die Arme und tauscht leidenschaftliche Küsse aus. Kourtneys Sohn Reign Disick (9) scheint das allerdings überhaupt nicht zu gefallen. "Mama! Hör auf, mit Travis rumzumachen", ranzt der Promispross seine Mutter an und schiebt hinterher: "Hast du nicht gerade erst ein Baby bekommen? Ihr müsst nicht noch mal so schnell eins bekommen."

Offenbar gefällt Reign der Anblick seiner verliebten Mutter überhaupt nicht. Kourtney sieht das Ganze allerdings total locker. "Ich denke, es ist eine schöne Sache zu sehen, wie Eltern, besonders diejenigen, die gerade ein neues Baby bekommen haben, liebevoll und zärtlich zueinander sind. Daran ist nichts auszusetzen", kommentiert die älteste Kardashian-Schwester das Geschehen. Da Travis mit seiner Band auf Tour war, ist die Wiedersehensfreude zwischen ihm und seiner Liebsten einfach riesig gewesen. Kourtney erklärt ihrem Sohn, dass sie ihren Mann einfach nur vermisst habe und deshalb so viele Zärtlichkeiten mit ihm austausche.

Dass Reign seinem Ärger gerne Luft macht und sich nicht scheut, seine Meinung deutlich zu kommunizieren, ist nichts Neues! Erst vor wenigen Tagen wurde der Neunjährige in der Öffentlichkeit ungewollt fotografiert. Seine Reaktion darauf? Einfach mal seine Mittelfinger in die Kamera halten! Auf ungefragte Fotos hat der kleine Frechdachs offenbar so gar keine Lust gehabt, wie Page Six berichtete.

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick im März 2023

