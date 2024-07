Channel-4-Star Harry Savage stirbt im Alter von 26 Jahren

Traurige Nachrichten aus der britischen Medienwelt: Harry Savage ist im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Der Channel-4-Star wurde bereits vergangene Woche tot in seinem Haus in Putney im Südwesten Londons aufgefunden, wie seine Familie mitteilte und Mirror berichtet. Die Ermittlungen zum Tod der TV-Bekanntheit laufen momentan auf Hochtouren, heißt es weiter. Auch die Obduktion des Leichnams habe bereits begonnen, die Ergebnisse der toxikologischen Tests stehen allerdings noch aus. Ein junger Mann soll am Ort des Geschehens festgenommen worden sein, ist allerdings gegen Kaution wieder auf freiem Fuß, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein guter Freund von Harry widmet dem TV-Star bereits rührende Zeilen auf Social Media. "Ich habe dieses Wochenende einen meiner besten Freunde verloren. Ich bin untröstlich, am Boden zerstört und stehe völlig unter Schock. [...] Ich werde dich immer vermissen, Harry Savage. Du warst und wirst immer alles sein. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Leben ohne dich meistern soll, aber du würdest mir einfach sagen, dass ich es verdammt noch mal schaffen soll", heißt es, wie das gleiche Newsportal schreibt.

Harry wurde vor allem durch seine Teilnahme an der vierten Staffel "Hunted" im Jahr 2019 bekannt. Die Channel-4-Bekanntheit stürzte sich mit seinem Bruder Frank in ein wahres Abenteuer. Ziel der Serie ist es, dass die Kandidaten ganze 28 Tage lang unentdeckt bleiben und vor einem Expertenteam von Jägern flüchten müssen. In der Show thematisierten die Brüder den Verlust ihrer Eltern, der die beiden verständlicherweise ziemlich emotional stimmte. Ihre Mutter und ihr Vater verstarben in den vergangenen fünf Jahren.

Harry Savage, Channel-4-Star

Harry Savage, britischer TV-Star

