BBC-Moderator Huw Edwards wegen Kinderpornografie angklagt

Es sind schockierende Vorwürfe, die gegen Terence Huw Edwards (62) erhoben werden. Der ehemalige BBC-Moderator wurde wegen der Anfertigung anstößiger Bilder von Kindern angeklagt. Das teilte die Metropolitan Police laut The Standard mit. "Huw Edwards, 62, aus Southwark, London, wird nach einer Untersuchung der Met Police in drei Fällen der Herstellung unanständiger Fotos von Minderjährigen bezichtigt", heißt es in einem Statement.

Die Tat soll sich zwischen Dezember 2020 und April 2022 ereignet haben. Angeblich verbreitete der Journalist die anzüglichen Aufnahmen via WhatsApp. "Edwards wurde am 8. November 2023 verhaftet. Am Mittwoch, dem 26. Juni, wurde er mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft angeklagt", verkündete ein Sprecher der Polizei. Bereits in zwei Tagen muss sich Huw vor Gericht verantworten. Als Höchststrafe drohen dem 62-Jährigen bis zu sechs Monate Haft und zusätzlich eine unbegrenzte Geldstrafe – sofern er für schuldig befunden wird.

Der Nachrichtensprecher war von 2003 bis 2024 für die Show "BBC News at Ten" tätig. Neben seinen moderativen Aufgaben war der Brite vor allem für seine Berichterstattung auf verschiedenen Großveranstaltungen bekannt – darunter besonders die der britischen Royals. Aufgrund der Anklage hatte im Juli vergangenen Jahres jedoch eine Suspendierung gefolgt, die im April 2024 zum Ende seiner Karriere bei der BBC-Nachrichtensendung führte. Fernab seines Berufes ist Huw Vater von fünf Kindern und mit der Fernsehproduzentin Vicky Find verheiratet.

Getty Images Huw Edwards, BBC-Moderator

Getty Images Queen Elizabeth II. und Huw Edwards im Jahr 2013

