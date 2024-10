Kinderpornografie: Huw Edwards' Frau reicht Scheidung ein

Der ehemalige BBC-Nachrichtensprecher Huw Edwards (63) steckt derzeit in einem Skandal um mutmaßliche Missbrauchsbilder von Kindern. Nun hat seine Ehefrau Vicky Flind, eine TV-Produzentin, laut den Berichten von The Standard die Scheidung eingereicht. Die 63-Jährige soll den Vater ihrer fünf Kinder zudem aus dem gemeinsamen Anwesen geschmissen haben. "Vicky hatte schon vor langer Zeit genug von Edwards, aber das ist der letzte Nagel im Sarg ihrer Beziehung", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Auch die Kommunikation zwischen dem Ehepaar soll laut der Quelle zum Erliegen gekommen sein: "Vicky spricht nicht mehr mit ihm und sie kommunizieren nur noch über ihre Anwälte." Zwischen dem Paar, das seit über 30 Jahren verheiratet ist, soll es jedoch schon länger gekriselt haben. "Er hat sie und ihre Familie durch die Hölle gehen lassen, also war dies unvermeidlich. Es überrascht nicht, dass sie sich schon vor langer Zeit getrennt haben und Edwards woanders gelebt hat, aber jetzt ist es offiziell."

Im Juli wurden die schockierenden Vorwürfe gegen Huw publik: Wie die Metropolitan Police verkündete, wurde der Journalist aufgrund der Herstellung von unanständigen Fotos von Minderjährigen in drei Fällen angeklagt. Wie unter anderem OK! berichtete, legte er vor Gericht mittlerweile ein Geständnis ab. Er wurde zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem muss Huw an einem Programm teilnehmen, das verhindern soll, dass er erneut straffällig wird.

Getty Images Huw Edwards, britischer TV-Moderator

Getty Images Huw Edwards, 2024 in London