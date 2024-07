Langjährige Wegbegleiterin erinnert an Richard Simmons (†)

Vor wenigen Wochen hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Richard Simmons war im Alter von 76 Jahren verstorben. Nun spricht seine langjährige Wegbegleiterin, Teresa Reveles, erstmals über den Moment, als sie den Fitnessguru in seinem Schlafzimmer fand. "Als ich ihn sah, sah er friedlich aus. [...] Er ist glücklich gestorben", verrät sie im Interview mit People. Zwar ist öffentlich nicht bekannt, woran Richard gestorben war – Teresa sei sich aber sicher, dass ein Herzinfarkt die Todesursache ist. "Seine Hände waren zu Fäusten geballt. Deshalb weiß ich, dass es ein Herzinfarkt war. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt und meine Hände haben das Gleiche gemacht", betont sie.

Über die Jahre hinweg entwickelte sich eine tiefe Verbindung zwischen Richard und Teresa – sie selbst bezeichnet sich als seine "Begleiterin", die 1986 durch eine Agentur Arbeit bei dem Fitnesstrainer fand. "Ich kam hier an und Richard sagte zu mir: 'Wo sind deine Kleider? Wo ist dein großer Koffer?' Ich sagte: 'Ich bringe nur den kleinen Koffer mit, weil ich es nur für zwei Wochen versuche. Wenn du mich nicht magst oder du meine Kochkünste nicht magst, dann kann ich nicht arbeiten'", erinnert sich Teresa außerdem, woraufhin ihr Richard damals entgegnete: "Teresa, komm rein, du wirst nie wieder gehen. Wir werden zusammen sein, bis ich sterbe." Gemeinsam verbrachten Richard und Teresa viel Zeit miteinander: Sie lebten und aßen zusammen und verreisten – ihre Beziehung soll aber rein platonisch gewesen sein.

Richard führte ein Leben im Rampenlicht, bevor er sich in den vergangenen Jahren zurückzog. Bekannt wurde er mit seiner Fitness-Show und einer Reihe erfolgreicher Work-out-Videos wie "Sweatin' to the Oldies". Seine markanten Outfits und sein unermüdlicher Einsatz für Fitness machten ihn zu einer Ikone. Trotz seines Rückzugs pflegte er weiterhin Kontakt zu seinen Fans über Anrufe und E-Mails. Im Jahr 2014 entschied er sich, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, bis schließlich vor wenigen Wochen die Nachricht von seinem Tod die Runde machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Simmons im Juli 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Simmons bei "Swim for Relief"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de