Todesursache unklar? Richard Simmons (†76) wurde beerdigt

Am vergangenen Wochenende machte die Nachricht von Richard Simmons (✝76) Tod die Runde. Der legendäre Fitnessguru verstarb noch in seinem Haus – kurz zuvor hatte seine Haushälterin einen Notruf abgesetzt. Nach weniger als einer Woche wurde er bereits beerdigt, wie nun TMZ berichtet. Obwohl die Polizei Richards Ableben untersucht, habe ein Insider aus der Strafverfolgungsbehörde angeblich verraten, dass sie derzeit von einem natürlichen Tod ausgehen. In der Sterbeurkunde, die dem Portal ebenfalls vorliegt, wird angegeben, dass die Todesursache noch nicht endgültig festgestellt wurde.

Richard verstarb tragischerweise nur einen Tag nach seinem 76. Geburtstag. Der Fitnesstrainer sei in der Nacht vor seinem Tod in seinem Badezimmer gestürzt, nachdem ihm zuvor schwindelig gewesen sei. Seine Haushälterin habe ihn ermutigt, sich im Krankenhaus von einem Arzt durchchecken zu lassen – Richard lehnte jedoch ab, da er seinen Geburtstag feiern wollte. Am nächsten Morgen habe sie ihn um 10 Uhr ohne Bewusstsein aufgefunden. Als die Rettungssanitäter eintrafen, sei er bereits tot gewesen.

An seinem Ableben haben in den letzten Tagen viele Menschen Anteil genommen – darunter auch Jane Fonda (86). Die Schauspielerin und der Sport-Enthusiast hatten viele Jahre zusammen an Sportprojekten gearbeitet. Zuletzt starteten sie während der COVID-19-Pandemie eine Online-Fitness-Serie, um ihren Fans dabei zu helfen, fit und in Bewegung zu bleiben. "Er war großzügig. Er gab von sich selbst, von seiner Zeit, um Menschen glücklich zu machen. Einmal sprang er bei der Eröffnung einer Jane-Fonda-Work-out-Veranstaltung aus einer riesigen Torte heraus. Das war großherzig", trauerte Jane in einem Instagram-Beitrag um ihren geschätzten Kollegen.

Getty Images Richard Simmons, 2013

Getty Images Richard Simmons im Juli 2008

