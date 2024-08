Todesursache von Richard Simmons (†76) offiziell bestätigt

Richard Simmons ist am 13. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Bisher war die Todesursache des Fitnesstrainers unklar. Eine Pressemitteilung, die People vorliegt, sorgt nun für Klarheit. Darin berichtet der Sprecher von Richards Familie von einem Anruf des Gerichtsmediziners an Richards Bruder Lenny. "Der Gerichtsmediziner teilte Lenny mit, dass Richards Tod ein Unfall war, der auf die Komplikationen eines Sturzes und einer Herzerkrankung zurückzuführen ist, die dazu beigetragen haben", heißt es in dem Statement.

Dass der Tod wegen der Einnahme von chemischen Substanzen herbeigeführt wurde, ist laut der Mitteilung ausgeschlossen. Im toxikologischen Bericht seien lediglich die Medikamente gelistet, die der Komiker aufgrund gesundheitlicher Probleme einnehmen musste. Abschließend heißt es: "Die Familie möchte sich bei allen für die große Liebe und Unterstützung in dieser Zeit des großen Verlustes bedanken."

Tragischerweise ist Richard exakt einen Tag nach seinem 76. Geburtstag verstorben. In der Nacht vor seinem Tod sei dem Schauspieler zunächst schwindelig gewesen, woraufhin er in seinem Badezimmer gestürzt war. Seine Haushälterin setzte einen Notruf ab, als sie ihn fand – Richard verstarb allerdings noch in seinem Haus. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, sei die Strafverfolgungsbehörde von Anfang an von einem natürlichen Tod ausgegangen. In der Sterbeurkunde, die dem Portal vorliegt, wurde jedoch bis dato keine endgültige Todesursache genannt.

Getty Images Richard Simmons im Juli 2008

Getty Images Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

