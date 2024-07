Einen Tag nach seinem Geburtstag: Richard Simmons ist tot

Es sind erschütternde Nachrichten: Der legendäre Fitnessguru Richard Simmons ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das berichtet nun TMZ. Strafverfolgungsbehörden sollen gegenüber dem Newsportal bestätigt haben, dass am Samstag um 10 Uhr ein Notruf von Richards Haushälterin abgesetzt wurde. Als die Polizei und Feuerwehr im Haus des Fitnesstrainers eingetroffen seien, hätten sie ihn tot aufgefunden. Derzeit gehe die Polizei von einem natürlichen Tod aus.

Der plötzliche Tod des amerikanischen Fitnesstrainers tritt nur einen Tag nach seinem 76. Geburtstag ein. Nicht einmal 24 Stunden vor seinem Ableben reagierte Richard noch im Netz auf die zahlreichen Glückwünsche seiner Fans und bedankte sich bei seinen Anhängern. Unter anderem schrieb er auf Facebook: "Ich danke euch. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich so viele Nachrichten an meinem Geburtstag erhalten."

Richard erlangte in den 1970ern und 80er-Jahren Berühmtheit. Zu der Zeit hatte er eine Reihe an Fitnessstudios eröffnet. Zeitgleich hatte er den Sport auch in Form von Fitnesskassetten in die Wohnzimmer der Leute gebracht. Die Fans hatten den Fitnessguru früher für seine extrovertierte und positive Art geschätzt. Im Jahr 2014 zog er sich jedoch plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Zwei Jahre später erklärte er, dass er sich bewusst aus dem Rampenlicht fernhalten wolle.

Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

Richard Simmons im Juli 2008

