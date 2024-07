Kurz vor Tod: Richard Simmons war dankbar, am Leben zu sein

Am Samstag gingen traurige Nachrichten aus Hollywood um die ganze Welt: Richard Simmons (✝76) wurde in seinem Haus tot aufgefunden. Mit seinen Fitnessvideos war der Trainer einst berühmt geworden, ehe er sich vor einigen Jahren aus dem Rampenlicht zurückzog. Ein seltenes Interview mit dem Komiker, das nur einen Tag vor seinem plötzlichen Tod veröffentlicht wurde, macht sein Ableben nur umso trauriger. "Ich fühle mich großartig! Ich bin dankbar, dass ich hier und einen Tag mehr am Leben bin", äußerte sich Richard gegenüber People.

Das Interview wurde zudem am Geburtstag des Komikers veröffentlicht. "Ich verbringe meinen Geburtstag mit dem, was ich jeden Tag tue: Menschen zu helfen", erklärte Richard zudem. An seinem großen Tag und nicht einmal 24 Stunden vor seinem Tod reagierte der Schauspieler sogar noch auf zahlreiche Glückwünsche, die ihn via Social Media erreichten.

Wie die Polizei gegenüber TMZ preisgab, seien sie gegen zehn Uhr morgens von Richards Haushälterin gerufen worden. Der Sportfanatiker soll in seinem Badezimmer gestürzt sein und sei noch vor Ort für tot erklärt worden. Es werde nicht von einem Verbrechen ausgegangen.

Getty Images Richard Simmons, Fitnesguru

Getty Images Richard Simmons bei "Swim for Relief"

