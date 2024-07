Rührende Zeilen: Jane Fonda zollt Richard Simmons (†) Tribut

Richard Simmons (✝76) hinterlässt eine große Lücke – auch bei Jane Fonda (86). Die Schauspielerin und der Fitnessguru hatten viele Jahre zusammen an Sportprojekten gearbeitet. Zuletzt hatten sie im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie eine Online-Fitness-Serie gestartet, um Menschen zu helfen, fit zu bleiben. In einem rührenden Instagram-Post zollt die "Grace and Frankie"-Darstellerin ihrem kürzlich verstorbenen Kumpel Tribut. "Er war großzügig. Er gab von sich selbst, von seiner Zeit, um Menschen glücklich zu machen. Einmal sprang er bei der Eröffnung einer Jane-Fonda-Work-out-Veranstaltung aus einer riesigen Torte heraus. Das war großherzig", trauert sie. Er habe immer dafür gesorgt, dass sich Menschen wohlfühlen und zufrieden sind: "Er tat alles, um Menschen glücklich zu machen."

Das letzte Mal, als die 86-Jährige ihn sah, sei schon eine Weile her gewesen. Damals habe sie ihn und einen neuen Freund zum Mittagessen eingeladen. "Die Beziehung war neu, und er war stolz", erklärt Jane. Danach habe sie ihn nie wieder gesehen, worüber sie sehr traurig sei. Abschließend fügt die Filmikone hinzu: "Ich hoffe, er hat die Liebe gespürt, die ihm so viele in den letzten Jahren geschickt haben. Ich hoffe, sie hat ihn glücklich gemacht. Ich habe gelesen, dass er friedlich im Schlaf in seinem weißen Haus gestorben ist. Ruhe in Frieden, lieber Richard."

Richard war mit seinen Work-out-Videos bekannt geworden und war vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren erfolgreich gewesen. Neben seiner Fitnesskarriere hatte er auch an einigen Serien und Filmen mitgewirkt und Bücher geschrieben. In den vergangenen Jahren hatte er sich eher aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Vergangene Woche ist der US-Amerikaner dann überraschend gestorben – nur einen Tag nach seinem 76. Geburtstag. Laut TMZ habe seine Haushälterin Rettungskräfte gerufen, die ihn in seinem Haus tot aufgefunden haben. Es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen.

Getty Images Richard Simmons, Fitnesguru

Getty Images Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

