Diesen Beitrag plante Richard Simmons kurz vor seinem Tod!

Richard Simmons (✝76) ist kürzlich verstorben. Um den legendären Fitnessguru in Ehren zu halten, veröffentlichen seine Mitarbeiter nun ein Bild auf Facebook, das er noch vor seinem Tod geplant hatte zu posten. Die Aufnahme zeigt ihn in einem orangefarbenen Astronautenanzug und mit einem Lächeln auf den Lippen. Wie seine Crew erklärt, hatte Richard vor, folgende Worte unter seinen Beitrag zu setzen: "Lass mich dich zum Mond fliegen, damit wir zwischen die Sterne blicken können. In Liebe, Richard."

Zudem wird erläutert, dass sich der amerikanische Trainer immer sehr viel Mühe gab, um seine Follower im Netz zu beeindrucken. "Er hatte viele Ideen und hat sie immer wieder überarbeitet, bis er sie so hatte, wie er sie haben wollte, bevor er sie veröffentlichte", heißt es in dem Post. Am Wochenende habe Richard immer nur ein Foto mit einer Bildunterschrift geteilt und sich die Titel die Woche vorher überlegt. "Wir haben also den Beitrag, den Richard letzten Sonntag mit euch teilen wollte. Wir dachten, ihr würdet ihn gerne sehen", erklären seine Angestellten abschließend.

Die Nachricht, dass der 76-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag verstorben war, erreichte die Welt am 13. Juli. Wie TMZ berichtete, fand rund eine Woche später seine Beerdigung statt – wegen seiner Todesursache gab es jedoch ein paar Unklarheiten. Während ein Insider aus der Strafverfolgungsbehörde verriet, dass von einem natürlichen Tod ausgegangen wird, sagte die Sterbeurkunde wohl, dass seine Todesursache noch nicht endgültig festgestellt wurde.

Getty Images Richard Simmons bei "Swim for Relief"

Getty Images Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

