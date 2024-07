"Scary Movie"-Star Erica Ash stirbt im Alter von 46 Jahren

Es gibt traurige Nachrichten für Fans der "Scary Movie"-Bekanntheit Erica Ash (✝46). Nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs erlag die Schauspielerin letztendlich der Krankheit. Das bestätigt jetzt die Familie der Medienpersönlichkeit gegenüber The Hollywood Reporter. "Erica war eine erstaunliche Frau und talentierte Entertainerin, die unzählige Leben mit ihrem scharfen Witz, ihrem Humor und ihrer echten Lebensfreude berührt hat", heißt es in einem Statement ihrer Angehörigen. Außerdem schreibt die Familie: "Ihr Andenken wird auf ewig in unseren Herzen weiterleben."

Neben Ericas Familie und Liebsten trauern nicht nur zahlreiche Fans um den Verlust der 46-Jährigen – auch einige Promis ehren sie mit liebevollen Worten in den sozialen Medien. "Das kann nicht sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Solch ein unfassbares Talent. Sie musste zu früh gehen. Ruhe in Frieden, Erica", schreibt beispielsweise Jamie Foxx (56). Außerdem meldet sich Ashley Tisdale (39) mit rührenden Worten auf Instagram: "Ich bin so traurig über den Tod von Erica Ash. Wir hatten so viel Spaß während der Dreharbeiten von 'Scary Movie'. Sie war solch ein Licht. Sie war die absolut Süßeste! Ruhe in Frieden, du wundervolles Mädchen."

Gemeinsam mit dem High School Musical Star war Erica im fünften Teil der Horrorkomödie zu sehen, der im Jahr 2013 erschien. Erstmals auf sich aufmerksam machte die Verstorbene jedoch bereits 2006 und 2008 in den ersten beiden Staffeln von "The Big Gay Sketch Show". Außerdem wirkte sie in der Serie "Real Husbands of Hollywood" mit – und zwar für ganze fünf Staffeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erica Ash, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Maury Phillips/Getty Images for BET Erica Ash, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de