Diese Stars trauern um die Schauspielerin Erica Ash (†46)

Vor wenigen Tagen machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Die "Scary Movie"-Bekanntheit Erica Ash (✝46) war nach ihrem langjährigen Kampf gegen den Krebs gestorben. Im Netz trauern nun zahlreiche Kollegen um die Schauspielerin. "Ruhe in Frieden, wunderschöne Königin! Ich bete um Trost, Frieden und Heilung für ihre Lieben", schreibt etwa Viola Davis (58) auf ihrem Instagram-Account. Aber auch Michael Jai White, der mit der Verstorbenen an dem Film "Outlaw Johnny Black" gearbeitet hatte, meldet sich auf der Social-Media-Seite zu Wort: "Wir alle haben einen der vielseitigsten und schönsten Menschen verloren, die ich je gekannt habe. Sie war einer der stärksten Menschen, die ich kannte."

Ebenso meldete sich bereits Ashley Tisdale (39) zu Wort, die mit Erica für "Scary Movie" vor der Kamera stand. "Ich bin so traurig über den Tod von Erica Ash. Wir hatten so viel Spaß während der Dreharbeiten von 'Scary Movie'. Sie war solch ein Licht. Sie war die absolut Süßeste! Ruhe in Frieden, du wundervolles Mädchen", trauerte der einstige Disney-Star auf seinem Social-Media-Account. "Das kann nicht sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Solch ein unfassbares Talent. Sie musste zu früh gehen. Ruhe in Frieden, Erica", sprach außerdem Jamie Foxx (56) sein Mitleid aus.

Jahrelang kämpfte Erica gegen den Krebs, bis sie schließlich der tückischen Krankheit im Alter von nur 46 Jahren erlag. Ihren Tod bestätigte ihre Mutter Diana Ash in einem Statement gegenüber TMZ. "Wir sind zutiefst traurig über den Tod unserer geliebten Tochter, Schwester und Freundin Erica Chantal Ash. Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs ist sie friedlich hinübergegangen, umgeben von ihren Liebsten", hieß es in der Erklärung.

Erica Ash, Schauspielerin

Erica Ash, US-amerikanische Schauspielerin

