Gebrochene Hüfte: Kathie Lee Gifford nach Sturz in Klinik

TV-Star Kathie Lee Gifford (70) erlitt nach einem Sturz in ihrem Zuhause eine gebrochene Hüfte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die ehemalige "Today"-Moderatorin befand sich gerade in der Genesungsphase nach einer Hüftoperation, als sie in ihren eigenen vier Wänden stolperte. Der Sturz führte dazu, dass sie mehr als eine Woche im Krankenhaus verbrachte. "Es brauchte nicht viel, denn ich war eh schon geschwächt. Und als Nächstes liege ich mit einem Beckenbruch im Krankenhaus, vorne und hinten. Das ist noch schmerzhafter als alles, was ich mit der Hüfte durchgemacht habe. Das Becken ist unglaublich schmerzhaft", berichtet die TV-Bekanntheit im Interview mit People.

Der Sturz so kurz nach einer Hüftoperation war für Kathie ziemlich "demütigend". Dennoch zieht die 70-Jährige daraus eine Lehre und möchte sich zukünftig schonen. "Man denkt, dass man seinen Körper kennt, und das Nächste, was man weiß, ist, dass sich der Körper verändert, wenn man älter wird. Und so sehr ich auch nicht darüber nachdenken möchte, ich werde eben älter", gibt sie zu.

Die "Then Came You"-Darstellerin hatte bereits Anfang des Monats zugegeben, dass ihre Hüftoperation und die anschließende Rehabilitation eine der schmerzhaftesten Erfahrungen ihres Lebens waren. Trotz der Schmerzen bereut sie ihren aktiven Lebensstil nicht. "Würde ich das ändern? Nein, ich habe das getan, wofür Gott mich auf diese Erde gesetzt hat", meinte die TV-Persönlichkeit noch zuversichtlich, wie das Medium berichtet, und betonte dabei ihr Vertrauen und ihren Glauben an ihre Mission im Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathie Lee Gifford, US-amerikanische TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathie Lee Gifford, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Kathie das als demütigend empfand? Ja, das glaube ich ihr. Nein, da kann sie ja nichts für. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de