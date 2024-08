Kathie Lee Gifford gibt verblüffendes Update zu Hüftfraktur

Vor etwa zwei Wochen stürzte Kathie Lee Gifford (70) und brach sich das Becken – und das, obwohl sie sich gerade von einer Hüftoperation erholt. Zu Gast bei "Today" erzählt sie, wie es ihr seit dem Unglück geht. Nachdem ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus habe die Autorin zunächst eine Gehhilfe benutzt. Sie habe jedoch erstaunt festgestellt, dass sie "überhaupt keine Schmerzen" verspüre. Was ihre einstige Co-Moderatorin Hoda Kotb dann zu hören bekommt, kann diese kaum glauben. Kathie zitiert die Worte ihres Arztes, nachdem er die neuen Röntgenaufnahmen seiner Patientin betrachtet hatte: "Sie sind geheilt, es ist ein Wunder. Sie können jetzt ein Glas Wein trinken gehen, wenn Sie wollen."

Kathie kamen die fehlenden Schmerzen seltsam vor, weswegen sie sich erneut untersuchen lassen wollte. Bei ihrem Besuch in der Praxis bestätigte ihr Arzt, dass sie nach weniger als zwei Wochen Genesungsphase normalerweise starke Schmerzen haben müsste. Aus diesem Grund habe er laut Kathie auf Nummer sicher gehen wollen und sie erneut geröntgt. Er sei völlig überrascht von ihrer "Blitzgenesung" gewesen. Die "The God Who Sees"-Interpretin vermutet hinter ihrer Wunderheilung eine höhere Macht: "Also, wenn Leute da draußen nach Hoffnung suchen und auf ein Wunder warten, dann wartet weiter, Leute, Gott hört eure Gebete und er weiß, was ihr durchmacht."

Der Unfall ereignete sich in Kathies Haus in Tennessee. "Ich rannte die Treppe [...] hinunter, weil mein Freund sich ausgesperrt hatte, es draußen fast 40 Grad heiß war und ich in einem vierstöckigen Haus wohne", berichtet Kathie im Gespräch und fügt hinzu: "Also bin ich einfach zu schnell in blöden Schuhen gelaufen und dann gestürzt." Im Interview mit People betonte Kathie vor wenigen Tagen, dass sie aus diesem Vorfall eine Lehre ziehen will und zukünftig besser auf sich achten möchte.

Getty Images Kathie Lee Gifford, US-amerikanische TV-Moderatorin

Getty Images Kathie Lee Gifford im April 2024

