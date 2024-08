Grund zur Sorge? Schwangere Megan McKenna stürzte zu Boden

Megan McKenna (31) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs und befindet sich bereits in der 29. Schwangerschaftswoche. Bei der Betreuung ihres Hundes Daisy passierte ihr aber ein ziemliches Missgeschick, wie sie in einem Video auf Instagram berichtet: "Ich habe Daisy auf den Boden gesetzt und sie begann, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, sie war so aufgeregt nach dem Besuch beim Friseur und als ich ihr hinterherjagen wollte, fiel ich auf den Boden." Glücklicherweise habe sich die TV-Bekanntheit mit ihren Knien rechtzeitig abfangen können, sodass ihre Babykugel nicht zuerst auf den Boden aufkam. "Es hat trotzdem wehgetan", erinnert sich Megan.

Megan, bekannt aus der Serie "Towie", versuchte der Situation dennoch humorvoll zu begegnen. Sie beschreibt, wie sie daraufhin auf dem Boden herumrollte und sich dabei wie der britische Comedy-Charakter Mr. Blobby gefühlt habe. Ihre Offenheit führt dazu, dass viele ihrer Follower ihre eigenen Erlebnisse beim Stürzen während der Schwangerschaft teilen und der Fernsehbekanntheit somit Mut zusprechen. Eine Person kommentiert: "Ich bin gefallen, als ich schwanger war, auf meinen Bauch. Der Doktor sagte, dass der Bauch die Babys gut schützt. Alles war in Ordnung."

Seit der Ankündigung ihrer Schwangerschaft mit ihrem Verlobten, Fußballspieler Oliver Burke, im April, hat Megan an einigen gesundheitlichen Problemen gelitten. Im Mai hatte sie wegen einer starken Reaktion auf Medikamente ins Krankenhaus gemusst, und im Juli verriet sie im Netz, erneut wegen einer lebensbedrohlichen allergischen Reaktion in eine Klinik gebracht worden zu sein. Trotz dieser Rückschläge bleibt Megan positiv und offen gegenüber ihren Fans, die sie kontinuierlich über ihre Höhen und Tiefen während der Schwangerschaft informiert.

Getty Images Megan McKenna, 2022

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und Oliver Burke 2023

