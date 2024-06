Ein Jahr verlobt: Megan McKenna kann Hochzeit kaum erwarten!

Megan McKenna (31) ist voller Vorfreude! Die britische TV-Bekanntheit ist seit einem Jahr verlobt und feiert dieses Jubiläum gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann Oliver Burke. Auf Instagram teilt die The Only Way Is Essex-Darstellerin mehrere Fotos und schreibt dazu: "Genau an diesem Tag im letzten Jahr habe ich 'Ja' gesagt... Ich werde nie vergessen, wie ich mit verbundenen Augen auf dem schönsten Boot in Portonovi saß und meine Augen öffnete, um dich auf einem Knie zu sehen, mit Feuerwerk und all meinen Lieblingsblumen!"

Der Jahrestag wird für Megan und Oliver noch getoppt – denn die beiden werden bald Eltern. "Ein ganzes Jahr später warten wir auf die Ankunft unseres Babys. Ich liebe dich, auf viele weitere [Jahre] mit dir", schwärmt die Brünette und ergänzt: "Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr vor dem Traualtar 'Ja' zu sagen." Oliver kommentiert den Beitrag ganz liebevoll mit: "Ich liebe dich so sehr. So viel, auf das ich mich freuen kann!"

Mit Oliver bald eine Familie zu gründen, macht Megan total happy. Ihre Schwangerschaftsreise war nämlich keine leichte – wie die 31-Jährige im Netz verriet, hatte sie sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen und Eizellen einfrieren lassen. Der Prozess sei "sehr intensiv" gewesen, versicherte sie im April.

Getty Images Megan McKenna bei den Brit Awards 2023

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und Oliver Burke

