Jay-Z wollte 50 Cent aus der Super-Bowl-Show rausschmeißen!

50 Cent (49) weiß genau, auf welche seiner Kollegen er sich verlassen kann. Für die Halftime-Show beim Super Bowl 2022 stand der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, gemeinsam mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (52), Eminem (51), Mary J. Blige (53), Kendrick Lamar (37) und Jay-Z (54) auf der Bühne – doch dazu wäre es fast nicht gekommen! "Sie wollten mich nicht dabei haben", plaudert Curtis nun in einem Interview mit The Hollywood Reporter aus. Insbesondere habe sich Jay-Zs Produktionsfirma Roc Nation gegen seine Teilnahme ausgesprochen. Doch einer machte sich für den "If I Can't"-Interpreten stark: "Eminem wollte es nicht ohne mich machen. So bin ich in der Show gelandet, weil er nicht gekommen wäre, wenn ich nicht mitgemacht hätte."

Doch nicht nur mit Jay-Z scheint der US-Amerikaner ein Problem zu haben – auch gegen dessen Ehefrau Beyoncé (42) stichelt er. Denn als er nach seiner Meinung zu den Grammy Awards gefragt wird, winkt Curtis ab. "Die interessieren mich nicht. Sie bedeuten nichts", erklärt er und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, wer bei diesem Scheiß abstimmt. Es ist verrückt. Wer auch immer diese Leute sind, sie sind in Beyoncés Haus, weil sie 30 Stück hat." Tatsächlich hält die "Halo"-Interpretin mit einer Gesamtsumme von 32 der goldenen Trophäen den derzeitigen Rekord.

Curtis ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und offensichtlich macht er auch vor Weltstars keinen Halt. So machte er sich bereits über die Bekleidungsmarke Yeezy von Kanye West (47) lustig und schrieb dazu auf Instagram: "Okay, ich bin vielleicht keine Stilikone. Aber ich trage definitiv nicht so einen Mist." Ebenso verspottete er Madonnas (65) Po und unterstellte ihr einen verpfuschten Schönheitseingriff. "Wer zum Teufel hat das getan? Sie ist reich, wie zur Hölle konnte sie das nicht reparieren lassen. Ich will den Namen des verdammten Arztes jetzt sofort", lästerte er im Netz.

Getty Images Beyoncé und Jay-Z

Getty Images 50 Cent bei der "Power Book II: Ghost"-Premiere in New York City

