"Überall Herzschmerz": Camila Cabello macht harte Zeit durch

Was ist bei Camila Cabello (27) los? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Fans der Sängerin. Hintergrund ist ein Instagram-Post, in dem die Musikerin ihr Herz sprechen lässt und ein Update über ihr Wohlbefinden gibt. "Es fühlt sich manchmal an, als wäre überall, wo ich hinschaue, Herzschmerz – in mir und um mich herum", schreibt die Beauty und teilt ein Foto, auf dem sie in einem abgedunkelten Raum in einem Bett liegt. Ferner heißt es zudem: "Ich versuche mein Bestes, bei Freunden und Fans aufzutauchen und bei den Leuten, die auch für mich erscheinen... Aber es ist schwer."

Was sie genau mit diesen kryptischen Worten meint, lässt Camila offen. Dennoch verspricht sie, dass sie "von ihrem Höllentrip heißer, lustiger und schlauer zurückkehren wird." Für ihre Offenheit bekommt das Fifth Harmony-Mitglied viel Zuspruch und Unterstützung. Emma Roberts (33) kommentiert beispielsweise ein liebevolles: "Engel." Zudem merkt ein Social-Media-Nutzer an: "Wir Fans wissen nicht, was wirklich passiert ist, aber wir haben schon geahnt, dass es dir nicht gut geht. [...] Wir werden hier sein und dich supporten – bis wir wieder gemeinsam singen können!" Auch ein dritter Bewunderer meint: "Ich schicke dir ganz viel Liebe. Ich fühle diese Worte. Leere ist das schlimmste Gefühl und schwer zu erklären."

Ob die 27-Jährige etwa auf ihr Liebes-Aus mit Shawn Mendes (25) anspielt? Mit ihm war sie für einige Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, bis beide schließlich ihre Beziehung beendeten. Dass die Trennung von ihrem Ex nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sei, verriet Camila in einem früheren Interview mit Puss Puss Magazine. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in diese Person verliebt war. Jetzt fühle ich mich irgendwie einsam und klein und seltsam", enthüllte die "Havana"-Interpretin auf ehrliche Weise.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, 2016

