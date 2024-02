Camila Cabello fühlt sich nach Trennung "einsam und klein"

Die Trennung scheint sie noch immer mitzunehmen. Camila Cabello (26) war einige Jahre gemeinsam mit Shawn Mendes (25) durchs Leben gegangen. Die beiden Musiker galten als Traumpaar schlechthin, bis sie 2021 gemeinsam ihre Trennung bekannt gegeben haben. Seitdem galt die gebürtige Kubanerin als Single. Doch wie sie zugibt, hat Camila noch immer mit der Trennung hier und da zu kämpfen.

In einem neuen Interview mit Puss Puss Magazine gibt die "Havana"-Interpretin zu, dass sie sich nach einer Trennung "ziemlich verwirrt" gefühlt hat". Welches Liebes-Aus sie damit meint, verrät sie nicht, aber allem Anschein nach handelt es sich um die Trennung von Shawn. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in diese Person verliebt war. Jetzt fühle ich mich irgendwie einsam und klein und seltsam", gibt Camila ganz ehrlich zu. Gleichzeitig fühle sie sich in anderen Bereichen ihres Lebens aber auch stark.

Nach ihrer Trennung im Jahr 2021 bandelten Camila und Shawn im vergangenen Sommer plötzlich wieder miteinander an: Auf dem Coachella-Festival turtelten sie nämlich heftig und knutschten sogar! Zwei Monate später war es aber Camila, die die Sommerromanze wieder beendete.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala 2021

Instagram / camila_cabello Camila Cabello

ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes vor seiner Wohnung

