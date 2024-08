Großes Gedenkkonzert: Jimmy Carter wird bald 100 Jahre alt

In fast genau zwei Monaten feiert Jimmy Carter (99) einen ganz besonderen Tag – und zwar seinen 100. Geburtstag! Wie People berichtet, werden hochkarätige Künstler dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu diesem bedeutenden Anlass ein Konzert geben. Stattfinden soll die Veranstaltung zwei Wochen vor seinem eigentlichen Geburtstag. Dabei soll es einige Reden von Prominenten geben, um das "Vermächtnis des ehemaligen Präsidenten im Dienste der Menschheit" zu feiern. Unter den Gästen sollen wohl unter anderem Sean Penn (63), Killer Mike (49) und Dale Murphy sein.

Dass es ein Konzert zu seinem 100. Geburtstag gibt, ist kein Zufall. Jason Carter, der Enkel von Jimmy, verrät gegenüber der Zeitung: "Ob auf seinem Plattenspieler, auf der Wahlkampftour oder auf dem Rasen des Weißen Hauses – Musik war und ist für meinen Großvater eine Quelle der Freude, des Trostes und der Inspiration." Für ihn könne man den Geburtstag seines Opas nicht besser zelebrieren.

Der einstige Politiker lebt aktuell in einem Hospiz. Vor über einem Jahr entschied er sich dagegen, weitere medizinische Maßnahmen wahrzunehmen. Schon vor wenigen Monaten gab Jason ein Gesundheitsupdate während seiner jährlichen Rede. "Es gibt einen Teil dieser Glaubensreise, der für ihn so wichtig ist, und es gibt einen Teil dieser Glaubensreise, den man erst ganz am Ende leben kann. Und ich denke, er befindet sich gerade in dieser Phase", erklärte er und deutete damit an, dass sein geliebter Großvater sich wohl in seinem letzten Lebensabschnitt befindet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carter im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carter, 1976

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das geplante Gedenkkonzert für Jimmys 100. Geburtstag? Das ist eine sehr schöne Geste! Er wird sich bestimmt freuen. Das ist nicht so mein Fall... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de