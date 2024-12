König Charles trauert um den verstorbenen Ex-US-Präsidenten

Auch König Charles III. (76) äußert sich zum Tod des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter (✝100) – dieser starb am Sonntag, 29. Dezember. Auf Instagram bekundete der britische Regent vor wenigen Stunden seine Trauer zum Ableben des einstigen US-amerikanischen Präsidenten. "Mit großer Traurigkeit habe ich vom Tod von Präsident Carter erfahren", begann Charles' Statement. Für ihn sei Jimmy ein "engagierter Staatsdiener" gewesen.

Zudem erinnerte sich der britische König auch an ein Treffen mit dem Verstorbenen. "Sein Engagement und seine Bescheidenheit waren für viele eine Inspiration, und ich erinnere mich sehr gern an seinen Besuch im Vereinigten Königreich im Jahr 1977", schrieb Charles in den sozialen Medien. Nach Jimmys Tod denke der britische Monarch an seine Hinterbliebenen – er bete für sie.

Am Montag wurde bekannt, dass Jimmy mit 100 Jahren verstorben ist. Laut E! Online nahm der ehemalige Staatsmann am 29. Dezember in seinem Zuhause in Plains, Georgia, seinen letzten Atemzug. Er war der 39. Präsident der Vereinigten Staaten: Im Jahr 1977 übernahm Jimmy dieses Amt, übte es für eine Amtszeit bis 1981 aus und wurde von Ronald Reagan (✝93) abgelöst. Das einstige US-amerikanische Regierungsoberhaupt soll neben seiner Frau beerdigt werden – Rosalynn Carter (✝96) starb im vergangenen Jahr. Die beiden waren von 1946 bis zu Rosalynns Tod verheiratet.

Getty Images Jimmy Carter, 39. Präsident der Vereinigten Staaten

Getty Images Ex-US-Präsident Jimmy Carter und seine Ehefrau Rosalynn Carter

