Melanias Outfit wird bei Jimmy Carters Beerdigung verspottet

Melania Trump (54) sorgte am Donnerstag, den 9. Januar, bei der Trauerfeier für den verstorbenen Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter (✝100) für Aufsehen. Die ehemalige First Lady erschien in einem schwarzen Mantelkleid der Marke Valentino (92), das durch seinen oversized weißen Kragen mit Drucken von 19.-Jahrhundert-Skulpturen ins Auge fiel. Ihr Outfit wurde in den sozialen Medien lebhaft kommentiert und brachte ihr Vergleiche mit einem Pilger-Look ein. Doch nicht nur Melanias Kleidung war Thema: Auch das freundliche Gespräch ihres Ehemanns Donald Trump (78) mit Barack Obama (63) sorgte für Wirbel, während anderen Gästen, wie Kamala Harris (60), Missfallen nachgesagt wurde. Ebenso fiel auf, dass Karen Pence, Ehefrau von Mike Pence, Donald demonstrativ bei der Begrüßung ignorierte.

Neben Melania und Donald waren auch weitere Prominente der amerikanischen Politikszene anwesend, darunter Bill (78) und Hillary Clinton (77) sowie George (78) und Laura Bush. Hingegen fehlte Michelle Obama (60), angeblich aufgrund von Terminüberschneidungen. Gleichzeitig wird über Melanias Rolle in der bevorstehenden zweiten Amtszeit ihres Mannes spekuliert. Donald erklärte gegenüber der Presse, dass Melania von der Öffentlichkeit geliebt werde und ihre Auftritte, wie kürzlich vermehrt am Ende der Wahlphase zu sehen, großen Anklang fänden. Ein Insider behauptete jedoch, dass Melania ihre Zeit auch in Zukunft gezielt einteilen werde. Der Fokus der Slowenin liege nach wie vor auf ihrem gemeinsamen Sohn Barron (18), der sein Studium an der New York University von zu Hause aus absolviert.

Die Beziehung zwischen Melania und Donald sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff. Häufig trat sie während seiner ersten Amtszeit nur sporadisch in Erscheinung, was Spekulationen über eine angespannte Beziehung befeuerte. Doch Melania, die als Model ihre Karriere begann und 2005 den Geschäftsmann und Politiker heiratete, hält den Großteil ihres Privatlebens streng unter Verschluss. Umso interessanter wird beobachtet, wie sie sich in der nächsten Präsidentschaft ihres Mannes positionieren wird. Auf die Kommentare zu ihrem außergewöhnlichen Outfit hat Melania sich bisher nicht geäußert – wie so oft bleibt sie elegant und reserviert.

Anzeige Anzeige

Getty Images George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump bei der Beerdigung von Jimmy Carter in Washington D.C.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Melania Trump, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige