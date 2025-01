Echt passiert? Jimmy Carter küsste angeblich die Queen Mum

Seit fast 50 Jahren wurde das Gerücht, Ex-Präsident Jimmy Carter hätte die Queen Mum geküsst, immer wieder von britischen Medien an die Öffentlichkeit gezerrt, so auch nach Jimmy Carters (✝100) Tod am 29. Dezember. Doch was hat es mit der Geschichte um den umstrittenen Kuss des damaligen Präsidenten und der Queen Mum (✝101) auf sich? Das angebliche Bussi soll im Mai 1977 während eines Besuchs des US-amerikanischen Staatsoberhauptes im Buckingham Palace stattgefunden haben, bei dem Jimmy mit der Königsfamilie und den NATO-Führern dinierte. Am Ende des Abends sei es wohl zu dem Vorfall gekommen. "Er ist der einzige Mann, der seit dem Tod meines geliebten Mannes die Unverfrorenheit besaß, mich auf die Lippen zu küssen", soll sich die Mutter von Queen Elizabeth (✝96) laut The Washington Post bei ihrem Biografen beschwert haben.

Der Ex-Präsident bestritt jedoch, den Mund der Queen Mum, die eigentlich Elizabeth Bowes-Lyon hieß, berührt zu haben. Der Kuss sei "leicht auf der Wange gewesen", wie Jimmy in seiner Autobiografie "A Full Life: Reflections at Ninety" schrieb. "Mehr als zwei Jahre später gab es in den britischen Zeitungen Berichte, die dieses Ereignis grob entstellten und behaupteten, ich hätte sie durch übermäßige Vertrautheit zutiefst in Verlegenheit gebracht", schilderte der 39. US-Präsident den damaligen Vorfall. Der Medientrubel soll ihm zugesetzt haben: "Ich war von diesen Berichten erschüttert, aber ich konnte nicht ändern, was geschehen war - und ich habe es auch nicht bereut."

Auch König Charles (76) war bei dem besagten Abendessen anwesend gewesen. Negative Erinnerungen an das Dinner scheint er allerdings nicht zu haben. Als der britische Regent seine Trauer über den Verlust des US-amerikanischen Staatsmannes auf Instagram bekundete, erwähnte er auch sein Treffen mit Jimmy: "Sein Engagement und seine Bescheidenheit waren für viele eine Inspiration, und ich erinnere mich sehr gern an seinen Besuch im Vereinigten Königreich im Jahr 1977."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carter, ehemaliger US-Präsident

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles im September 2023

Anzeige Anzeige