Jimmy Carter wurde im Familienkreis zu Hause beigesetzt

Am 9. Januar fand in Georgia die Beisetzung des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter statt, der vor wenigen Wochen im Alter von 100 Jahren starb. Er ruht nun an der Seite seiner Ehefrau Rosalynn (✝96), die bereits im November 2023 verstarb, in seinem Geburtsort Plains. Das berichtet E!Online. Die beiden machten nicht nur in der Politik, sondern auch im privaten Leben Geschichte als das am längsten verheiratete Präsidentenpaar der USA: Sie zählten insgesamt 77 gemeinsame Ehejahre.

In einem Video, das in Gedenken an Jimmy von dem amtierenden Präsidentenpaar, Jill (73) und Joe Biden (82), auf Instagram gepostet wurde, verliest Amy Carter, die Tochter von Jimmy und Rosalynn, emotionale Zeilen. Diese entstammen einem Brief, den der ehemalige Präsident seiner Liebsten vor 75 Jahren geschrieben hat. Darin schwärmte er: "Mein Liebling, jedes Mal, wenn ich von dir weg war, war ich begeistert, als ich zurückkam, weil ich feststellte, wie wunderbar du bist. Während ich weg bin, versuche ich mir einzureden, dass du wirklich nicht so süß und schön bist, wie ich es in Erinnerung habe."

Die Beziehung der beiden wurde oft als außergewöhnlich in der Geschichte der US-Präsidentschaften beschrieben. Sie waren nicht nur das am längsten verheiratete Präsidentenpaar, sondern kannten sich tatsächlich ihr ganzes Leben lang: Jimmy soll Rosalynn bereits als Dreijähriger kennengelernt haben, nur einen Tag nach ihrer Geburt. Die beiden heirateten 1946, als sie 18 und er 21 Jahre alt waren – und blieben bis zu dem Tod von Rosalynn mehr als 77 Jahre verheiratet. Gemeinsam engagierten sie sich jahrzehntelang für den guten Zweck, insbesondere für Habitat for Humanity, eine Organisation, die erschwinglichen Wohnraum schafft.

Getty Images Ex-US-Präsident Jimmy Carter und seine Ehefrau Rosalynn Carter

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, Februar 2015