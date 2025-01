"Rock-'n'-Roll"-Präsident: Film zu ehren von Jimmy Carter

Am 9. Dezember 2024 starb der frühere US-Präsident Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren. Aus diesem Anlass läuft in der ARD-Mediathek ein Dokumentarfilm, der einen ungewöhnlichen, aber entscheidenden Aspekt seines politischen Aufstiegs beleuchtet: Jimmys Leidenschaft für die Musik. Der zunächst unbekannte Politiker aus Georgia, der 1977 zum 39. US-Präsidenten gewählt wurde, schaffte es, prominente Musiker wie Willie Nelson, Bob Dylan (83) und Gregg Allman (✝69) für seinen Präsidentschaftswahlkampf zu gewinnen. Diese Unterstützung seiner berühmten Freunde half ihm, Wählergruppen in ganz Amerika zu erreichen – über ethnische, politische und religiöse Grenzen hinweg.

Die Grammy-prämierte US-Regisseurin Mary Wharton brachte die Doku "Jimmy Carter - Der Rock-'n'-Roll-Präsident" vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 heraus. Sie portraitiert Jimmy als großen Humanisten und zeigt, wie sich seine Begeisterung für Pop-, Country-, Jazz- und Gospelmusik zu einer Brücke entwickelte, die ihn mit breiten Teilen der Gesellschaft verband. Während seiner Amtszeit veranstaltete Jimmy zahlreiche Konzerte und Open-Air-Festivals im Garten des Weißen Hauses, zu denen er Musiker wie Paul Simon (83) und Roseanne Cash einlud. Die ungewöhnliche Nähe zwischen einem Präsidenten und der Musikwelt war ein Ausdruck von Jimmys Überzeugung, dass Kunst und Kultur eine versöhnende Kraft besitzen.

Jimmys politische Laufbahn war ungewöhnlich für seine Zeit. Besonders seine enge Beziehung zu seiner Frau Rosalynn, mit der er über 75 Jahre verheiratet war, beeindruckte viele Menschen. In Interviews ließ er immer wieder durchblicken, dass Rosalynn sein Rückhalt und engste Beraterin gewesen sei. Er erklärte: "Sie war nicht nur meine Frau, sondern auch meine Partnerin in allem, was ich getan habe." Der 96-minütige Film "Jimmy Carter - Der Rock-'n'-Roll-Präsident" läuft noch bis 30. Januar in der ARD-Mediathek.

Getty Images Jimmy Carters Sarg

Getty Images Jimmy Carter und seine Frau Rosalynn, April 2008