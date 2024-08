Rebecca Adlington spricht offen über Verlust ihrer Tochter

Rebecca Adlington (35) hat in einem emotionalen Interview mit OK Magazine offenbart, wie sie und ihre Familie lernen, mit dem Verlust ihrer Tochter Harper umzugehen. Die Olympionikin verlor Harper in einer späten Fehlgeburt im Jahr 2023, nachdem sie bereits 2022 ein Kind nach 12 Wochen verloren hatte. "Nach meiner Fehlgeburt im vergangenen Oktober war das Ende des letzten Jahres körperlich und emotional sehr hart. Wir werden nie ganz über das Geschehene hinwegkommen, aber Harper wird immer ein Teil unserer Familie sein", gibt Rebecca ehrlich zu.

Das Andenken an ihr verlorenes Familienmitglied halten sie in Ehren, wie Rebecca weiter erklärt: "Ihre Asche steht jetzt im Haus, wir sprechen über sie. Sie wird immer ein Teil unseres Lebens sein." Mittlerweile haben Rebecca, ihr Mann Andy Parsons und ihre Kinder Albie und Summer gelernt, mit ihrem schweren Verlust umzugehen, wie die Sportlerin betont: "Ich denke, man lernt, einen Weg nach vorne zu finden – sogar über sie zu sprechen, ohne in Tränen auszubrechen."

Im Podcast "Happy Mum, Happy Baby" gestand Rebecca zuvor, dass sie nie mit einer Fehlgeburt gerechnet habe. "Ich habe eine Fehlgeburt nicht für möglich gehalten, weil ich auch sehr risikoarme Schwangerschaften hatte. Ich hatte keine Symptome, ich habe mich genauso gefühlt wie bei den anderen Schwangerschaften." Beim 20-Wochen-Scan sei jedoch kein Herzschlag mehr festgestellt worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Adlington und ihr Mann Andy Parsons 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Adlington, ehemalige britische Schwimmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de