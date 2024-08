Rebecca Adlington gab sich die Schuld am Tod ihrer Tochter

Rebecca Adlington (35) musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre kleine Tochter Harper wurde in der 20. Schwangerschaftswoche tot geboren. Gegenüber der Sunday Times erinnert sich die Olympionikin nun an die dunkle Zeit zurück und offenbart: "Ich konnte nicht anders, als mir die Schuld zu geben" und fügt hinzu: "Man analysiert alles. Ich hatte alles nach Vorschrift gemacht – auf der linken Seite geschlafen, nicht auf dem Rücken gelegen, nicht dies und das gegessen, keinen Alkohol getrunken – und dann passierte trotzdem so etwas."

Der Tod ihres Babys riss Rebecca den Boden unter den Füßen weg. "Danach habe ich meinen Körper gehasst, weil er Harper nicht am Leben erhalten konnte", berichtet sie. Sie hatte das Gefühl, ihr Körper hätte sie im Stich gelassen. Die Profischwimmerin brauchte eine lange Zeit, um sich nicht mehr die Schuld an dem schrecklichen Ereignis zu geben. Nach dem Tod ihres Babys pflanzte die 35-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei anderen Kindern einen Kirschbaum zum Andenken an die kleine Harper. Außerdem ziert der Handabdruck des Mädchens nun das Zuhause von Rebecca und ihrer Familie.

Rebecca ist seit dem Jahr 2021 mit ihrem Mann Andy Parsons verheiratet, mit dem sie auch im selben Jahr ihren heute dreijährigen Sohn Albie begrüßen durfte. Aus einer vorherigen Beziehung stammt ihre neunjährige Tochter Summer. In einem Interview mit OK Magazine schüttete Rebecca ihr Herz aus und erzählte: "Nach meiner Fehlgeburt im vergangenen Oktober war das Ende des letzten Jahres körperlich und emotional sehr hart. Wir werden nie ganz über das Geschehene hinwegkommen, aber Harper wird immer ein Teil unserer Familie sein."

Getty Images Rebecca Adlington, ehemalige britische Schwimmerin

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington mit ihrer Familie, September 2023

