Rebecca Adlington gedenkt verstorbener Tochter mit Gedicht

Die britische Schwimmerin und zweifache Olympiasiegerin Rebecca Adlington (35) würdigte am vergangenen Sonntag auf bewegende Weise den Todestag ihrer Tochter Harper. Den tragischen Verlust einer Fehlgeburt im fortgeschrittenen Stadium erlebten Rebecca und ihr Ehemann Andrew Parsons vor genau einem Jahr. Im Gedenken an Harper teilte Rebecca in ihrer Instagram-Story ein von Andrew verfasstes Gedicht, das ihre tiefe Trauer und Liebe zum Ausdruck bringt. Rebecca hat bereits zwei Kinder – Albie, drei Jahre alt, und Summer, neun Jahre alt. Gemeinsam mit Andrew wünscht sie sich weiteren Nachwuchs.

Laut Daily Mail beschreibt Andrew im Gedicht rührend die Vision, die die Familie von Harper gehabt habe: ein kleines Mädchen, mit den blauen Augen ihres Papas und dem blonden Haar ihrer Mama, das sportlich und voller Lebenslust gewesen wäre. Doch diese Träume mussten im Oktober letzten Jahres mit der Nachricht enden, dass ihr kleiner "Engel" eingeschlafen sei. "Es tut mir leid, dass wir dich nie zum Lächeln bringen konnten, es tut mir leid, dass du die ganze Zeit auf dich allein gestellt warst", schrieb Andrew. Abschließend heißt es in dem Gedicht: "Niemand wird jemals deinen Platz einnehmen, wir werden uns eines Tages wiedersehen und uns für immer umarmen." Trotz des tiefen Verlusts spreche das Paar zu Hause oft über Harper, um die Liebe lebendig zu halten.

Rebecca hat schon mehrfach öffentlich über die Herausforderung gesprochen, mit ihrer Trauer umzugehen, und dankt besonders der Organisation Petals Charity für ihre Beratung. Im vergangenen Monat hatte die Sportlerin in der britischen Fernsehsendung "Loose Women" über ihre schmerzlichen Erfahrungen gesprochen, um anderen Frauen Mut zu machen. Sie hege die Hoffnung, dass Harper von geliebten Menschen im Himmel umsorgt werde, während Rebecca ihren Schicksalsschlag langsam verarbeite. Außerdem betonte sie die Bedeutung einfacher Worte des Trostes von Freunden und Bekannten, die in schweren Zeiten eine Stütze sein könnten.

Instagram / beckadlington Andrew Parsons und Rebecca Adlington mit ihren Kindern Summer and Albie

Getty Images Rebecca Adlington, 2023