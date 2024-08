Wegen Mord: "Billion"-Star Akili McDowell wurde verhaftet

Gegen Akili McDowell werden schwere Anschuldigungen erhoben. Laut Berichten von E! News ist der "Billions"-Schauspieler wegen Mordes angeklagt. Jüngst wurde der "David Makes Man"-Star festgenommen, wie nun der zuständige Sheriff gegenüber dem US-amerikanischen Magazin angibt. "Die Ermittler der Mordkommission haben Akili McDowell wegen Mordes im Zusammenhang mit dem Tod von Cesar Peralta angeklagt. McDowell wurde vor Kurzem in Gewahrsam genommen und in das Gefängnis von Harris County eingeliefert", heißt es in der Bekanntgabe.

Der besagte Vorfall soll sich bereits im Juli dieses Jahres ereignet haben. Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses hatte ein 20-jähriger Mann "Schusswunden erlitten und wurde am Tatort für tot erklärt", heißt es in den offiziellen Dokumenten. Bisher ist jedoch nicht bekannt, weshalb Akili als Verdächtiger gilt. Neben der Anklage wegen Mordes ist der 21-Jährige auch wegen Diebstahls angeklagt. Seine Kaution für beide angeblichen Verbrechen wurde auf umgerechnet 365.000 Euro festgesetzt.

Bereits im Alter von 16 Jahren gelang Akili der große Durchbruch. In dem Film "David Makes Man" konnte sich der damals angehende Schauspieler die Hauptrolle sichern. In dem Kinohit verkörperte er die Figur David, mit dem er sich sehr verbunden fühlte. "David wurde von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen und hatte das Gefühl, in so jungen Jahren der Mann im Haus sein zu müssen. Ich habe mich in meinem Leben auch so gefühlt", reflektierte der Darsteller damals im Interview mit Vulture.

Getty Images Akili McDowell im Dezember 2019

Getty Images Akili McDowell, Schauspieler

