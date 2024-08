Mangelnde Ähnlichkeit: Mola Adebisi scherzt über DNA-Test

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai wurden vor wenigen Wochen erstmals Eltern. Seitdem geht der ehemalige VIVA-Moderator voll und ganz in seiner Rolle als Papa auf – und schiebt auch Nachtschichten. In diesen hat er offenbar viel Zeit zum Nachdenken und Scherze machen. In seiner Instagram-Story teilt Mola ein Foto von sich und seinem Sohn auf der Brust. Dazu schreibt er: "Wieso liegt hier dieses weiße Kind? Ich brauche einen DNA-Test!" Molas Sohn scheint ihm noch nicht wirklich ähnlich zu sehen, denn er scherzt weiter: "#wannkommendielocken?" Dass der Dschungelcamp-Kandidat seinen Humor nicht verloren hat, beweist er mit mehreren Lachsmileys, die er außerdem hinzufügt.

Wenige Tage zuvor verbrachte Mola einen freien Abend auf einem Event ohne seine Adelina und ihren gemeinsamen Sohn. Trotzdem geriet der 51-Jährige im RTL-Interview ins Schwärmen und machte seiner Frau eine Liebeserklärung: "Wir teilen alles. Es funktioniert sehr gut. Die Adelina ist wunderbar. Ich liebe sie noch mehr, seitdem wir unseren gemeinsamen Sohn haben." Auch mit den Schattenseiten des Elternseins habe der gute Kumpel von Oliver Pocher (46) schon Erfahrungen gemacht: "Aber es ist auch so, dass man von Schlaflosigkeit sprechen kann."

Mola und Adelina begrüßten ihren Sohn, dessen Namen die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten nicht verraten wollen, Mitte Juli auf der Welt. Wenig später ließ sich der frischgebackene Papa ein paar süße Details auf seinem Social-Media-Profil entlocken: "Unser Sohn hat um 12:24 Uhr das Licht der Welt erblickt. Er ist wie seine Mutter eine zarte Natur und hat es auf knapp 2,5 Kilogramm geschafft. Wie sein Vater auch nur knapp 1,80 Meter groß ist, ist Sohnemann auch knapp an den 50 Zentimetern gescheitert. Wir lieben dieses kleine Paket umso mehr."

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi, 2022

Instagram / mola_adebisi Mola Adebisi und Adelina Zilai mit ihrem Baby

Wie findet ihr Molas Humor? Ziemlich witzig! Ich finde, das ist ein bisschen daneben... Ergebnis anzeigen



