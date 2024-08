Todesursache von Football-Star Jacoby Jones (†40) steht fest

Im Juli versetzten überraschende Nachrichten die Football-Community in tiefe Trauer. Der NFL-Star Jacoby Jones (✝40) verstarb nur drei Tage nach seinem 40. Geburtstag. Nun steht die Todesursache für sein plötzliches Ableben fest. Laut Berichten von TMZ verstarb der Wide Receiver an einer Herzerkrankung. Aus den offiziellen Dokumenten des Gerichtsmediziners geht hervor, dass der Sportler schon seit vielen Jahren unter Bluthochdruck litt. Dieser führte letztendlich zu einer hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung, an der Jacoby verstarb.

Am 14. Juli wurde der Profisportler tot in seinem Haus in New Orleans aufgefunden. Seine Familie, Freunde und ehemaligen NFL-Teamkollegen waren untröstlich über den plötzlichen Verlust. So nahm unter anderem sein ehemaliger Mitspieler Matt Leinart auf X Abschied von seinem Freund und Kollegen. "Sein Lachen und seine überlebensgroße Persönlichkeit werden mir immer in Erinnerung bleiben", verfasste der Footballer emotionale Zeilen.

Jacoby hat sein Leben dem Football verschrieben. Bereits zu Schulzeiten übte er den Sport aus. Im Jahr 2007 trat er dann der NFL bei. Fortan war er in der Position des Wide Receivers mehr als erfolgreich und legte eine glänzende Karriere hin. In seiner langjährigen Sportlaufzeit konnte Jacoby sogar einige Rekorde aufstellen: Darunter den für die meisten Punt Returns, die meisten Punt-Return-Yards und die meisten Punt-Return-Touchdowns bei den Texans.

Mike Buscher/Cal Sport Media Photo/ActionPress Jacoby Jones, Footballspieler, im Dezember 2012

UPI Photo/Bob Carey Jacoby Jones als Rookie bei den Houston Texans im September 2007

