Zusammenbruch: Indische Olympionikin muss ins Krankenhaus

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris kommt es erneut zu einem medizinischen Zwischenfall. Die indische Olympionikin Vinesh Phogat hätte heute eigentlich ihren zweiten Wettkampftag im Ringen antreten sollen. Allerdings wurde sie wegen eines Übergewichts von 150 Gramm disqualifiziert. Bereits zu Beginn der Woche zeigte die Waage an, dass Vinesh zwei Kilogramm zu viel wiegt. Ihre Trainer sollen alles daran gesetzt haben, ihr Gewicht bis zum heutigen Wiegen zu reduzieren – allerdings erfolglos. Um die überschüssigen Pfunde loszuwerden, sollte die Sportlerin unter anderem Joggen und Radfahren, wie OK! berichtet. Ihr drastischer Gewichtsverlust von knapp zwei Kilogramm in wenigen Tagen führte dazu, dass sie wegen Dehydrierung in Ohnmacht fiel und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Eigentlich hatte Vinesh große Pläne während ihrer Zeit bei den Olympischen Spielen: Die Ringerin wollte mindestens eine Silber-, besser noch eine Goldmedaille nach Hause holen. Mehr Informationen möchten die Sprecher des indischen Teams erst einmal nicht preisgeben, wie sie auf X verlauten lassen: "Zu diesem Zeitpunkt wird es keine weiteren Kommentare seitens des Kontingents geben. Das indische Team bittet darum, die Privatsphäre von Vinesh zu respektieren. Sie möchte sich auf die anstehenden Wettkämpfe konzentrieren."

Erst vor wenigen Tagen stockte wohl einigen Zuschauern schon einmal der Atem. Während die Frauen ihr Können beim Lagenschwimmen unter Beweis stellten, brach eine Sportlerin am Beckenrand zusammen. Die slowakische Schwimmerin Tamara Potocká war nach dem Vorlauf über die 200 Meter bewusstlos am Rand des Schwimmbeckens zusammengebrochen. Die junge Frau musste noch vor Ort mithilfe einer Sauerstoffmaske beatmet werden.

Getty Images Vinesh Phogat, Wrestlerin

