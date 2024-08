Deswegen kehrte Angus T. Jones der Schauspielerei den Rücken

Der ehemalige Kinderstar Angus T. Jones (30), bekannt aus der erfolgreichen Sitcom Two and a Half Men, hat sich aus Hollywood zurückgezogen und ein neues Leben begonnen. Der 30-Jährige, der durch seine Rolle des Jake Harper berühmt wurde, verließ 2013 das schillernde Leben der Filmindustrie. In einem Interview mit dem Nachrichtensender KHOU erklärt Angus, warum er sich trotz seines Erfolgs – er war der bestbezahlte Kinderstar im US-Fernsehen und verdiente rund 278.000 Euro pro Folge – dazu entschied, seinen Fokus auf seine Ausbildung zu legen und die University of Colorado zu besuchen. "Ich habe mich über Themen in unserer Welt lustig gemacht, die für viele Menschen ein echtes Problem darstellen. Ich war ein bezahlter Heuchler, weil ich damit nicht einverstanden war, aber ich habe es trotzdem gemacht", so Angus.

Bereits in den vergangenen Jahren machte Angus immer wieder deutlich, dass er heute kein Fan der Serie ist: So bezeichnete er in einem Video "Two and a Half Men" als "Dreck". Das sorgte aber für eine Menge Unmut bei den Zuschauern der Kultserie. Nach heftiger Kritik an seinen Äußerungen erklärte er gegenüber Us Weekly, dass er "den höchsten Respekt und die höchste Wertschätzung" für seine ehemaligen Kollegen habe und dass er niemanden beleidigen oder respektlos erscheinen wollte.

Nach mehreren Jahren fernab der Öffentlichkeit kehrte Angus im vergangenen Jahr kurzzeitig ins Rampenlicht zurück und hatte eine Gastrolle in der Serie "Bookie", wo er wieder mit seinem früheren Co-Star Charlie Sheen (58) zusammenarbeitete. Bei dem kurzen Ausflug zurück ins Showgeschäft sollte es aber bleiben: Heute lebt Angus mit einem geschätzten Vermögen von etwa 18,5 Millionen Euro zurückgezogen und genießt ein ruhigeres Leben abseits der Kameras.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angus T. Jones, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images "Two and a Half Men"-Star Angus Turner Jones

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Angus' Entscheidung, sich aus Hollywood zurückzuziehen? Verständlich, wenn es ihm damit besser geht. Schade, ich habe ihn gerne im TV gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de