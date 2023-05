So sehr hat sich "Two and a Half Men"-Star Angus verändert!

Da muss man wohl zweimal hinsehen! Mit der Sitcom Two and a Half Men war der Schauspieler Angus Turner Jones (29) im zarten Alter von zehn Jahren zu einem weltbekannten TV-Gesicht aufgestiegen. Seine Rolle des Jake Harper galt als eine der beliebtesten in der Serie rund um Charlie Sheen (57) – im Jahr 2012 dann sein überraschendes Show-Aus und der Rat an seine Fans, die Sitcom zukünftig zu boykottieren. Lange Zeit war es still um den ehemaligen Kinderstar geworden, doch nun wurde er in Los Angeles fotografiert. Und es lässt sich festhalten: Angus ist fast nicht wiederzuerkennen!

Auf neuesten Paparazzi-Fotos, die Page Six vorliegen, sieht man den Schauspieler in einem grauen T-Shirt und mit roter Kappe durch seine Nachbarschaft in der Stadt der Engel schlendern. Angus trägt Vollbart und Brille und würde definitiv nicht als Prominenter auffallen. Mit hochgezogenen Schultern wirkt der ehemalige Kinderstar beinahe unscheinbar.

Sein Show-Aus hatte der US-Amerikaner damals damit begründet, dass er Gott gefunden habe und sich nicht länger mit den Inhalten der Comedy-Serie identifizieren könne. Er sei der Meinung, dass Fernsehen einen starken Einfluss auf das Gehirn hat. Deshalb sei es ihm zufolge überhaupt nicht egal, was man sich ansieht – auch dann nicht, wenn man es lediglich zu Entertainmentzwecken tut.

Anzeige

Instagram / ang_tj_ "Two and a Half Men"-Star Angus Turner Jones 2016

Anzeige

Getty Images Angus Turner Jones im Jahr 2012

Anzeige

Instagram Der Cast von "Two and a Half Men"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de