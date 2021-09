Ist das wirklich Angus T. Jones (27)? Die meisten Leute werden Angus noch als Jake in Two and a half Men kennen. Zu Beginn der Serie war der Schauspieler zarte zehn Jahre alt. 2015 war er dann ein letztes Mal in der Sitcom zu sehen. Danach zog sich der Texaner aus dem Rampenlicht zurück. Jetzt wurden neue Schnappschüsse des einstigen Kinderstars veröffentlicht – Angus ist darauf kaum wiederzuerkennen.

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt der einstige TV-Star einen buschigen Vollbart und eine Brille. Der 27-Jährige ist auf den Paparazzi-Fotos auf einem Parkplatz in Los Angeles zu sehen. Auf den Schnappschüssen trägt er beige Shorts, ein schwarzes T-Shirt mit blauem Aufdruck und eine schwarze Mütze. Von dem niedlichen kleinen Jungen von früher ist kaum noch was zu erkennen. Noch vor einigen Jahren zählte Angus zu den bestverdienenden Serienstars Hollywoods, heute hört man kaum noch etwas von ihm. Seine Schauspielkarriere gab er auf, um Wirtschaft und später jüdische Religion zu studieren.

Sein Studium hat er jedoch vorerst pausiert, wie People berichtet. Heute arbeite Angus stattdessen zusammen mit P. Diddys (51) Sohn Justin Combs (27) in der Eventagentur "Tonite". Einer Rückkehr nach Hollywood sei der ehemalige "Two and a half Men"-Darsteller jedoch auch nicht abgeneigt. Zuletzt war Angus 2016 in einer Episode von Comedian Louis C.K.s Show "Horace and Pete" zu sehen.

Getty Images "Two and a Half Men"-Stars Jon Cryer, Angus Turner Jones und Charlie Sheen 2007

Getty Images Angus T. Jones, 2012

Getty Images P. Diddys Sohn Justin Combs 2019

