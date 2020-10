Hättet ihr ihn erkannt? Angus T. Jones (27) gehörte als Jake Harper über Jahre zum festen Cast von Two and a Half Men. Vor sieben Jahren stieg er nach zehn Staffeln aus dem Format aus und wandte sich anderen Projekten zu. Mit seinem Ausstieg zog er sich auch aus der Öffentlichkeit zurück und Aufnahmen des Schauspielers wurden immer seltener. Jetzt bekamen ihn Paparazzi aber nach langer Zeit wieder vor die Kameralinse!

Angus stand vergangenen Dienstag vor seinem Haus in Los Angeles, um der Feuerwehr beim Löschen eines Feuers zuzuschauen. Bei seinem Anblick müssen selbst Fans des TV-Darstellers zweimal hinschauen. Er trägt auf den Bildern eine dunkle Sonnenbrille, versteckt seine schulterlangen Haare unter einer Mütze und lässt sich mittlerweile einen Vollbart stehen. Auf den Fotos wird deutlich: Der US-Amerikaner hat sich über die Jahre ziemlich verändert.

Was hat Angus nach seinem Serien-Exit eigentlich so getrieben? Tatsächlich hat er seine Hollywoodkarriere hinten angestellt und sich an der Universität eingeschrieben. Zudem widmete er sich seinem Glauben, in dem er verschiedenen kirchlichen Organisationen beitrat. Seine Schauspielkarriere hat der 27-Jährige allerdings nicht komplett auf Eis gelegt. Wie er People erklärte, hoffe er, irgendwann ein Comeback feiern zu können.

