Katie Price erlitt mit 16 Jahren Fehlgeburt nach Angriff

Der britische Star Katie Price (46) gewährt ihren Fans in ihrem neuen Buch "This Is Me" einen Einblick in ihr Leben – und teilt gleichzeitig Details aus einer wirklich schweren Zeit. Sie offenbart, als Jugendliche eine Fehlgeburt erlitten zu haben, nachdem sie von ihrem damaligen Freund angegriffen wurde. "Er hat mir in den Bauch getreten, als ich schwanger war, und ich habe das Baby verloren", schildert sie und fügt hinzu: "Er hat von Anfang an versucht, mich zu kontrollieren."

Sie schreibt, sie sei 16 Jahre alt gewesen, als sie ihre Jungfräulichkeit an einen 25-Jährigen verloren habe, der gerade aus dem Gefängnis gekommen sei. Seinen Namen nennt das Erotikmodel nicht, geht dafür aber weiter auf den Missbrauch ein, den sie durch ihn erfahren musste. "Er behandelte mich sehr schlecht, zerschnitt meine Kleidung und schubste mich herum. Meine Mutter musste mich abholen, als ich rennend das Haus verlassen hatte und sie von einer Telefonzelle aus anrief, ohne Kleidung", erklärt sie.

In ihrer Autobiografie macht die 46-Jährige noch ein weiteres trauriges Geständnis: Sie schreibt, ihr Ex-Mann Kieran Hayler (37) habe sie zum Konsum von Kokain animiert. "Ich habe diese Substanzen nicht genommen, um einen Rausch zu bekommen. Ich habe Kokain genommen, weil es mir als eine Art Medikament diente. Weil Kieran es in mein Leben brachte und mir sagte, dass es mir helfen würde", erklärt Katie.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler im Mai 2013 in London

