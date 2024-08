Katie Price' Ex soll sie zum Drogenkonsum animiert haben

In ihrer neu veröffentlichten Biografie "This Is Me" schreibt Katie Price (46) ganz ehrlich über zahlreiche Tabuthemen. Auch thematisiert sie ihre vergangene Alkohol- und Drogenabhängigkeit. In einem Kapitel macht die TV-Bekanntheit ein trauriges Geständnis: Ihr Ex-Mann Kieran Hayler (37) soll sie zum Konsum von Kokain angespornt haben. "Ich habe diese Substanzen nicht genommen, um einen Rausch zu bekommen. Ich habe Kokain genommen, weil es mir als eine Art Medikament diente. Weil Kieran es in mein Leben brachte und mir sagte, dass es mir helfen würde", erinnert sich die fünffache Mutter an diese schwierige Zeit.

Dass sie damals zu der Droge griff, ist für Katie heute unerklärlich. "Koks zu nehmen, das war nicht ich, es war nicht das, was ich war, und es hat viele Leute in meinem Umfeld sehr schockiert. Es schockiert auch mich immer noch, um ehrlich zu sein", gesteht das Model. Trotzdem steht die 46-Jährige zu ihren Erfahrungen und ist stolz darauf, heute drogenfrei zu leben: "Ich habe es überlebt und bin auf der besseren Seite wieder herausgekommen."

Ihr Ex-Mann kann über Katies Anschuldigungen nur lachen. Gegenüber Daily Mail stellen Kierans Vertreter klar: "Dies ist zweifellos die beste in einer langen Reihe von Märchengeschichten in Miss Price' Bestreben, Schlagzeilen zu machen und sich an ihren Ex-Freunden weiter zu rächen." Katie und Kieran scheinen heute nicht mehr gut aufeinander zu sprechen zu sein. Der Sportler und die OnlyFans-Unternehmerin gingen von 2013 bis 2018 zusammen durchs Leben. Aus ihrer Ehe entstanden ihre zwei gemeinsamen Kinder Jett und Bunny.

Katie Price, TV-Star

Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

