Konzertabsage: Travis Kelce war sehr besorgt um Taylor Swift

Travis Kelce (34) ist in großer Sorge um seine Freundin Taylor Swift (34), nachdem ein Terroranschlag bei einem Konzert ihrer "Eras Tour" in Wien nur knapp verhindert werden konnte. "Er ist sehr besorgt", verrät eine Quelle am Donnerstag gegenüber Page Six und fügte hinzu, dass der Kansas-City-Chiefs-Spieler "sofort" Kontakt zu der Sängerin aufgenommen habe, als er von der Situation erfuhr. Trotzdem plant der Footballstar wegen seiner NFL-Verpflichtungen nicht, nach Europa zu reisen, um bei der Sängerin zu sein.

Am Mittwoch nahmen die österreichischen Behörden zwei Verdächtige fest, die mutmaßlich ein Attentat auf Taylors Konzert planten. Die Veranstalter sagten daraufhin alle drei Konzerte in der österreichischen Hauptstadt ab. "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen", hieß es in einem Statement auf Instagram.

Taylor hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Sicherlich bekommt sie von ihrem Umfeld viel Unterstützung. Travis hat bereits mehrere ihrer Konzerte besucht – zuletzt in Gelsenkirchen. Dort kam es allerdings schon zu einem beunruhigenden Vorfall, als ein 34-jähriger Amerikaner verhaftet wurde, der die 34-Jährige gestalkt und Travis bedroht hatte.

Getty Images Taylor Swift auf ihrer "The Eras Tour"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Januar 2024 in Baltimore

