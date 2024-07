Bei Deutschland-Konzert: Taylor Swifts Stalker festgenommen

Deutsche Taylor Swift (34)-Fans kommen momentan wohl kaum mehr aus dem Strahlen heraus – denn die Sängerin ist vor wenigen Stunden endlich auf deutschem Boden gelandet! Ihr erstes von sieben Konzerten in der Bundesrepublik spielte der Superstar am 17. Juli in Gelsenkirchen. Bevor ihre Show allerdings starten konnte, musste ein ungebetener Gast eliminiert werden, wie t-online berichtet. Demnach soll sich ein unbekannter Mann auf Taylors erstes Deutschland-Konzert verirrt haben und gegenüber der "Cruel Summer"-Interpretin gewaltsame Drohungen geäußert haben. Taylors vermeintlicher Stalker wurde umgehend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nähere Informationen sind allerdings nicht bekannt.

Gegen 20 Uhr konnte Taylor dann mit ihrer Show im Rahmen der "The Eras"-Tour beginnen. Auf der Bühne der Veltins-Arena bescherte die Blondine mit den roten Lippen ihren Fans wohl atemberaubende Stunden und sorgte sogar noch für eine kleine Überraschung – ihre Swifties begrüßte die US-Amerikanerin nämlich auf Deutsch! Nach dem Zwischenfall mit dem Unbekannten sei das Konzert friedlich weitergegangen. Ihre nächsten Konzerte wird Taylor in der Schalke-Arena spielen, bevor es für die Musikerin hoch in den Norden nach Hamburg und wieder zurück in den Süden nach München geht.

Auch die deutsche Prominenz ließ es sich nicht entgehen, Taylor einen Besuch abzustatten. Vor allem ein Ehepaar bereitete sich mit einem selbstgebastelten Schild auf das Konzert vor. Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) gönnten sich gemeinsam mit ihrer Tochter und einer Freundin des Mädchens einen tollen Abend. Das Ehepaar teilte auf Instagram ein Foto inklusive ihres Pappschilds. Dazu schrieb Jana: "Ü40 Swifties." Anschließend resümierte die TV-Bekanntheit den musikalischen Abend und zeigte sich hellauf begeistert: "Selten so etwas Gutes gesehen."

Getty Images Taylor Swift auf "The Eras"-Tour in Europa

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

