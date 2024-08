Neuer Film: Damian Hardung an der Seite von India Amarteifio

Besser könnte es für Damian Hardung (25) aktuell nicht laufen: Sein nächstes internationales Filmprojekt steht schon in den Startlöchern. Wie Deadline berichtet, wird der gebürtige Kölner dabei die Hauptrolle spielen – Seite an Seite mit einem echten Hollywoodstar! Für den Film "Into The Deep Blue" wird er bald gemeinsam mit Bridgerton-Star India Amarteifio (22) drehen. Aktuell steht er noch für eine Fortsetzung der Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" vor der Kamera – im Herbst sollen dann voraussichtlich die Dreharbeiten zu seinem neuen Filmprojekt in Großbritannien beginnen.

Der tiefgründige Film soll die Geschichte zweier junger Menschen erzählen, die sich in einer Gruppentherapie kennenlernen und Gefühle füreinander entwickeln. Die aufregende Nachricht, bald gemeinsam mit der 22-Jährigen an einem Projekt zu arbeiten, konnte Damian auch nicht länger vor seinen Fans geheim halten: An diesem Mittwoch verkündete er bereits durch einen Instagram-Beitrag, als Protagonist gemeinsam mit India in der Coming-of-Age-Romanze mitzuwirken. "Überglücklich", schrieb der junge Schauspieler unter seinen Post. "So stolz auf dich", kommentierte seine "Maxton Hall"-Kollegin Clelia Sarto, während ein Fan anmerkte: "Das könnte kein perfekteres Duo sein!"

Der 25-Jährige kann bereits auf eine beeindruckende Karriere in der Film- und Fernsehwelt zurückblicken. Die Schauspielerei startete mit Kurzfilmen und kleineren TV-Auftritten, bis er sich durch die Rolle des krebskranken Jonas in Club der Roten Bänder einen Namen machte. Es folgten weitere Rollen in deutschen Produktionen wie "Das schönste Mädchen der Welt" – mit "How To Sell Drugs Online (Fast)" erlangte er internationale Aufmerksamkeit. Auch in "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" feierte er einen Megaerfolg und landete in über 120 Ländern auf Platz eins der Amazon-Charts – weshalb die Ankündigung einer zweiten Staffel auch nicht lange auf sich warten ließ.

LIAM DANIEL/NETFLIX India Amarteifio in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte"

Getty Images Schauspieler Damian Hardung

