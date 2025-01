Sind Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung ein Paar?

Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung (26) sorgten mit ihrer Bildschirmchemie in der Serie "Maxton Hall" für Schlagzeilen. Viele Fans spekulierten, dass die beiden Schauspieler auch im echten Leben ein Paar sein könnten. Nun hat Harriet in Stefanie Giesingers (28) Podcast "G Spot" die Gerüchteküche angeheizt – und gleichzeitig klargestellt: "Wir sind nicht zusammen. Und waren auch nicht zusammen." Sie erzählt, dass die enge Zusammenarbeit am Set zu intensiven Momenten geführt habe, betont jedoch, dass alles rein professionell geblieben sei.

Trotzdem sei der Trubel um die vermeintliche Beziehung für Harriet eine große Herausforderung gewesen. Die 21-Jährige erklärt, dass der Druck der Öffentlichkeit schwer auf ihr laste, vor allem, weil viele Fans die Liebesgeschichte aus der Serie auf die Realität projizieren würden. "Das war eine krasse Erfahrung", gibt Harriet zu und ergänzt, dass sie anfangs Schwierigkeiten hatte, ihre echte Rolle in der Öffentlichkeit klarzustellen. Sie wurde sogar mit negativen Kommentaren konfrontiert, in denen sie beleidigt wurde, weil sie angeblich Damians Freundin sei. In der Schauspielwelt seien solche Gerüchte nicht ungewöhnlich, doch Harriet betont: "Das ist mein Beruf und nicht mein Beziehungsleben."

Harriet und Damian bauten während der Dreharbeiten eine enge, freundschaftliche Beziehung auf. Harriet beschreibt ihre Verbindung durchaus als intensiv: "Damian und ich haben auch eine starke Chemie und eine Verbindung, und die Leute hatten auch schon nicht Unrecht. Wir sind schon einfach sehr zusammengewachsen durch diesen Dreh und die Emotionen, die man gespielt hat." Damian, der durch seine Rollen in Serien wie Club der roten Bänder bekannt wurde, hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert. Harriet hingegen betont, dass sie froh sei, die Dinge nun klargestellt zu haben, um sich als eigenständige Schauspielerin behaupten zu können.

